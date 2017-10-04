В чат-канал Telegram акимата Атырауской области обратился житель аварийного дома Наурыз САРСЕН, расположенного по ул. Дружбы, 14, за остановкой "Рахат". По его словам, если раньше с дырами в аварийном доме жильцы справлялись самостоятельно, в этот раз трещину дала несущая стена. - Когда уже будут сносить дом? Уже жить боимся там, вдруг дом рухнет? - обращается к представителям городского отдела ЖКХ возмущенный житель двухэтажки. Судя по фото, присланным в чат-канал, глубокие трещины вдоль и поперек исполосовали стены старого дома. До последнего жители пытались своими силами удержать дом от обвала, заполняя трещины пенопропиленом, но когда треснула несущая стена, жильцы уже всерьез задумались о переезде - дом может обвалиться в любую минуту. Как сообщила официальный представитель отдела жилищно-коммунального хозяйства Мульдир КАБИЕВА, в настоящее время вопрос по поводу переселения жителей дома 14 по ул.Дружба г.Атырау будет вынесен на рассмотрение специально созданной жилищной комиссии, о результатах жильцам будет сообщено дополнительно. Нужно отметить, что в декабре прошлого года в аварийном доме №89 по ул.Жарбосынова обрушился потолок второго этажа. Тогда по счастливой случайности никто из жителей ветхой двухэтажки не пострадал.