Об этом корреспонденту портала «Мой ГОРОД» рассказали в управлении здравоохранения ЗКО. Погибший пилот Евгений Кутафин / Фото со страницы Евгения Кутафина Как рассказали в управлении здравоохранения, супруга погибшего пилота АН-28 Евгения КУТАФИНА является сотрудницей поликлиники №3, и в настоящее время она находится в декретном отпуске. - Семье погибшего Евгения КУТАФИНА будет отправлен однодневный заработок сотрудников всех поликлиник города, а однодневный заработок сотрудники управления здравоохранения ЗКО отправят семьям погибших в авиакатастрофе, - отметили в облздраве. Напомним, 3 октября в Алматинской области разбился самолет санавиации АН-28, который вылетел для оказания медицинской помощи родильнице в тяжелом состоянии в Шымкент. Погибли пять человек: два пилота, авиатехник и два медработника. Как стало известно, вторым пилотом в самолете АН-28 был Евгений Кутафин из Уральска.