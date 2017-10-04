Динмухаммед НУРКАБАЕВ этим летом прошел отборочный тур регионального детского песенного конкурса "Бала Дауысы" и теперь готовится к гранд-финалу. Как рассказала мама мальчика, в Алматы юный певец будет жить в звездном доме, где будет заниматься с лучшими педагогами по вокалу и активно готовиться к выступлению. - Вокалом Димаш занимается не так давно, пел он, конечно, с самого детства, а вот с профессиональным педагогом начал заниматься два года назад. В семье у нас практически все музыкальные - отец с дедушкой играют на музыкальных инструментах, поют, но не профессионально, - рассказала Жанна ИШАНОВА. Вот уже два года Димаш ходит на занятия по вокалу в студию "Фантазия" к педагогу Любови ИВАНОВОЙ. За это короткое время, что он занимается пением, мальчик успел принять участие в нескольких вокальных конкурсах и занять призовые места. Конкурс "Бала Булбул"стал первым творческим испытанием для юного певца, в нем он занял второе место, в региональном этапе конкурса "Ак когершин" мальчик занял третье место, после чего Димаш был приглашен к участию в республиканском этапе конкурса, где завоевал Гран-при. В региональном этапе конкурса "Алмалы KZ" Димаш занял первое место, за что и получил приглашение в Москву на международный конкурс "Открытая Европа. Открытая планета", на который поедет в марте следующего года. В региональном конкурсе "Бала Дауысы", что проходил в Атырау этим летом, начинающий артист занял 1 место и прошел в финал. 27, 28, 29 октября в прямом эфире телеканала КТК будет показан финал Национального детского песенного конкурса «Бала дауысы» в котором Димаш НУРКАБАЕВ представит Атыраускую область. Проголосовать за юного певца из нефтяной столицы можно будет в прямом эфире во время финала конкурса. Победитель республиканского вокального состязания получит путевку в парижский "Дисней Лэнд", а также возможность обучаться после окончания школы по классу вокала в высшем учебном заведении страны.