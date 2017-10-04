Иллюстративное фото из архива "МГ" Как рассказал председатель специализированного межрайонного суда по уголовным делам ЗКО Кайрат ЧАЛКАРОВ, из 8 уголовных дел одно было рассмотрено с участием присяжных заседателей. - Возраст самой маленькой жертвой, которая подверглась насилию в этом году, 8 лет. В основном насильственные действия сексуального характера в отношении детей происходят в семьях. На скамье подсудимых оказываются мужчины в возрасте 30-40 лет, которые детям приходятся отчимами, - пояснил Кайрат ЧАЛКАРОВ. - По 8 уголовным делам были вынесены приговоры, связанные с лишением свободы. Также судья отметил, что жертвами насильников становятся не только девочки, но и мальчики.