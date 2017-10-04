Иллюстративное фото из архива "МГ" Родителей заставляли купить новые парты для учеников. Против этой инициативы выступила одна из родительниц, которая сняла требование других родителей на видео. Скандальную запись теперь изучают в городском акимате. На кадрах видно, как родители пятиклассников 22-й школы обсуждают покупку новых парт для кабинета. Подсчитывают сумму и делят на всех, но одна из мам заявляет, что против этого. В ответ на это женщина слышит оскорбления от других родителей. Родители, которые были на этом собрании, согласились купить парты из-за того, что устали менять детям одежду. Она постоянно рвется, цепляясь за старые столы. Администрация школы обновила мебель лишь в двух классах, на остальные денег нет. Поэтому мамы и папы и пошли на крайние меры: решили купить всё за свой счет. "Парты в ужасном состоянии. Парты и стулья. Обеспечьте нашу школу!" – заявили возмущённые родители. Директор школы уверена, что ничего незаконного на собрании не происходило. Родители лишь хотели проявить свою щедрость, считает руководитель заведения. - Это в рамках акции "Туған жерге тағзым" родители захотели оказать спонсорскую помощь школе. С неё же никто не собирал деньги, то есть там обоюдно родители сами решают. Добровольно решают, – заявила директор школы №22 Айгуль Алдиярова. Скандальное видео изучают чиновники. В городском отделе образования сообщили, что всем необходимым школы обеспечиваются и только за счёт казны. - Есть приказ, что нельзя собирать деньги с родителей. Запрещаются классные и школьные фонды. Родителям нельзя их создавать и собирать деньги. Это в каждой школе такие правила, – сообщила руководитель городского отдела образования акимата г. Актобе Индира Бексултанова. В итоге за это собрание будут отвечать директор школы и классный руководитель. Педагоги уже пишут объяснительные, пытаясь пояснить, почему родители остались одни в кабинете и хотели собрать деньги для учебного заведения. Вот только какое их ждёт наказание, в городском отделе образования пока не озвучили. Новые парты в этой школе появятся лишь после одобрения заявки. По словам директора, её в акимат уже отправили.