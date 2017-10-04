Одна из родительниц сняла на видео, как с неё требуют деньги на покупку новых парт во время собрания в школе, сообщает informburo.kz со ссылкой на КТК. Иллюстративное фото из архива "МГ" Родителей заставляли купить новые парты для учеников. Против этой инициативы выступила одна из родительниц, которая сняла требование других родителей на видео. Скандальную запись теперь изучают в городском акимате. На кадрах видно, как родители пятиклассников 22-й школы обсуждают покупку новых парт для кабинета. Подсчитывают сумму и делят на всех, но одна из мам заявляет, что против этого. В ответ на это женщина слышит оскорбления от других родителей. Родители, которые были на этом собрании, согласились купить парты из-за того, что устали менять детям одежду. Она постоянно рвется, цепляясь за старые столы. Администрация школы обновила мебель лишь в двух классах, на остальные денег нет. Поэтому мамы и папы и пошли на крайние меры: решили купить всё за свой счет. "Парты в ужасном состоянии. Парты и стулья. Обеспечьте нашу школу!" – заявили возмущённые родители. Директор школы уверена, что ничего незаконного на собрании не происходило. Родители лишь хотели проявить свою щедрость, считает руководитель заведения. - Это в рамках акции "Туған жерге тағзым" родители захотели оказать спонсорскую помощь школе. С неё же никто не собирал деньги, то есть там обоюдно родители сами решают. Добровольно решают, – заявила директор школы №22 Айгуль Алдиярова. Скандальное видео изучают чиновники. В городском отделе образования сообщили, что всем необходимым школы обеспечиваются и только за счёт казны. - Есть приказ, что нельзя собирать деньги с родителей. Запрещаются классные и школьные фонды. Родителям нельзя их создавать и собирать деньги. Это в каждой школе такие правила, – сообщила руководитель городского отдела образования акимата г. Актобе Индира Бексултанова. В итоге за это собрание будут отвечать директор школы и классный руководитель. Педагоги уже пишут объяснительные, пытаясь пояснить, почему родители остались одни в кабинете и хотели собрать деньги для учебного заведения. Вот только какое их ждёт наказание, в городском отделе образования пока не озвучили. Новые парты в этой школе появятся лишь после одобрения заявки. По словам директора, её в акимат уже отправили.