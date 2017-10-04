8 жителей поселка Жангала Жангалинского района ЗКО готовили нападение на местный отдел полиции, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Фото из архива "МГ" 21 июня в специализированном межрайонном суде ЗКО огласили приговор в отношении восьми жителей поселка Жангала, которые после теракта в Актобе в июне 2016 года хотели напасть на РОВД Жангалинского района. Сегодня, 4 октября, в специализированной межрайонном суде по уголовным делам ЗКО состоялся брифинг по итогам работы первого полугодия. По словам председателя СМУСа Кайрата ЧАЛКАРОВА, осужденные в августе 2017 года подали апелляционную жалобу в областной суд. - Суд рассмотрел их жалобу, но оставил приговор без изменения. Таким образом, двое жителей Жангалы были приговорены к 15 годам тюрьмы, один - к 12, двое - к 11 годам, трое - к 6,6 и один - к 5 годам лишения свободы, - пояснил судья. К слову, всего за 6 месяцев 2017 года судом было закончено 26 уголовных дел в отношении 44 лиц.