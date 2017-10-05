В течение десяти дней цена на картофель повысилась до 130 тенге за килограмм. На овощных прилавках оптовых рынков «Ел ырысы» и «Алтын Алма» продается картофель как местных бахчеводов из Янайкино, Рубежки, Макарово, Джамбула, так и привозной из Казани, цена на овощ составляет 110 - 130 тенге. Продавцы по поводу повышения цен отвечают, что они сами вынуждены покупать картофель по завышенной цене. Как утверждает покупательница Ольга СЕРДАЕВА, картофель две недели назад можно было купить по 60-70 тенге за килограмм. - Мы приехали закупить овощи на зиму. Стоимость картофеля удивляет - 110 тенге за килограммам. Это слишком дорого для населения. Я предполагаю, что такая ситуация могла возникнуть из-за нехватки картофеля или, возможно, не урожайный год, - говорит Ольга. Пенсионер Евгений ДАМРИН говорит, что картофель - один из главных продуктов питания для его семьи. - Ну, цена на картофель нас не только удивила, но и расстроила. Ведь нам пенсию повысили всего на 20%, а повышение цен на жизненно необходимые продукты питания растут каждый день. Например, на картофель цена повысилась вдвое, а это для нас второй хлеб. Как жить и чем питаться? - задается вопросом Евгений ДАМРИН. В управлении сельского хозяйства утверждают, что цена на картофель остается прежней на проводимых сельскохозяйственных ярмарках, где горожане могут закупиться. - На сегодняшний день на рынках города и в магазинах цена на картофель варьируется от 100 до 120 тенге за один килограмм. Это связано с тем, что перед выходными была дождливая погода и уборка урожая приостановилась. Теперь погода восстановилась, уборка продолжается. Также на цены повлияли закупщики, которые приезжают к нам за картофелем из других регионов, и даже республик и скупают продукцию прямо с полей. С целью обеспечения местного населения области овощами проводятся ярмарки. Там цена составляет от 60 до 80 тенге в зависимости от качества и калибровки урожая. В этом году урожай картофеля в ЗКО составляет 55 тысяч тонн. 84% посевной площади уже убрано. С начала года из ЗКО в другие регионы экспортировано около 8 тысяч тонн картофеля, - рассказал заместитель руководителя управления сельского хозяйства ЗКО Жасулан ХАЛИУЛЛИН.