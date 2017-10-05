Динара ЕРТЛЕУОВА жила на съемной квартире. В очереди на получение жилья как инвалид она стоит с 2011 года. По состоянию на июль текущего года она числится в списке очередников за номером 4307. Узнав о тяжелом положении Динары ЕРТЛЕУОВОЙ, региональный совет палаты предпринимателей Атырауской области принял решение о приобретении для женщины квартиры в черте города. Ключи от нового жилья ей вручила председатель регионального совета Алия БЕККУЖИЕВА. - Бизнесмены, осознавая свою социальную ответственность, должны оказывать посильную помощь тем, кто в этом нуждается. Поэтому мы присоединились к акции «Атамекенiм» от национальной палаты предпринимателей. Такие факты не стоит замалчивать. Я призываю всех предпринимателей от чистого сердца присоединиться к нашей акции! - призывает Алия БЕККУЖИЕВА. Напомним, акция «Атамекенiм» стартовала по всей республике 11 сентября, она реализуется в рамках программной статьи президента РК Нурсултана Назарбаева «Взгляд в будущее: модернизация общественного сознания». В рамках акции на официальном интернет-ресурсе НПП РК «Атамекен» будет запущен реестр социальных проблем. Он позволит казахстанцам, нуждающимся в поддержке и помощи, оставить заявку в онлайн-режиме. Предприниматели смогут откликнуться на запрос. По итогам акции НПП «Атамекен» сформирует пакет предложений по стимулированию бизнеса к проявлению социальной ответственности и внесет на рассмотрение правительства.