Фото из архива "МГ" Совет директоров Народного банка одобрил интеграцию двух банков путём присоединения Qazkom к Народному банку, сообщают пресс-службы двух банков. В пресс-службе Qazkom пояснили, что говорить о будущем названии фининститута пока рано – ещё предстоит прохождение ряда процедур. Но ясно, что в итоге останется один банк – Halyk. Торговая марка Qazkom, возможно, будет использована для отдельных банковских продуктов. Продолжит существовать Homebank. Председатель правления Народного банка Умут Шаяхметова пояснила, что интеграция банков является наиболее оптимальным вариантом дальнейшего развития группы. - Мы возьмём всё лучшее: самую развитую в стране банковскую инфраструктуру и лучший риск-менеджмент Halyk Bank, современные технологии и стандарты клиентского сервиса Qazkom, а также знания, наработки, опыт в обслуживании миллионов клиентов, наиболее конкурентные продукты и услуги обоих банков, – сказала она. Присоединение Qazkom к Народному банку завершится после создания необходимых предпосылок и обеспечения сервисной и технологической готовности двух финансовых институтов. Это включает в себя синхронизацию продуктового предложения, банковских процедур и процессов, интеграцию IT-систем и банковской инфраструктуры. - Мы рассчитываем, что объединение при создании крупнейшего банка улучшит доступ клиентов к кредитам и более широкой продуктовой линейке и обеспечит дополнительные стимулы для развития бизнеса и экономики. Инвестиционные возможности группы Халык позволят активнее развивать передовые наработки и ноу-хау Казкома, – сказал председатель правления Казкоммерцбанка Ульф Вокурка. Основной акцент в процессе интеграции будет сделан на обеспечение бесперебойной работы всех сервисов, чтобы клиенты не ощущали никаких неудобств. Уже в ближайшее время банки выведут на рынок ряд услуг по денежным переводам и карточным платежам в интернете, запустят совершенно новый онлайн-банк и его мобильное приложение для предпринимателей, обслуживающихся в группе Halyk. 5 июля Народный банк завершил сделку по покупке акций Qazkom. Казкоммерцбанк стал дочерним банком Халыка.