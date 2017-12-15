Иллюстративное фото с сайта rianovosti.ru ДТП произошло в ноябре в пригородном микрорайоне Балыкшы возле моста. Водитель автомобиля марки Toyota Camry, двигаясь по ул.Бейбітшілік, совершил наезд на женщину. Согласно заключению экспертизы, потерпевшая получила телесные повреждения легкой степени. - Правонарушитель был признан виновным по ч.2 ст.610 КоАП Республики Казахстан и был оштрафован на 15 МРП на общую сумму 34 035 тенге. Кроме того, постановлением суда нарушитель был лишен права управления транспортными средствами на срок 1 год, - сообщили в пресс-службе специализированного административного суда г.Атырау.