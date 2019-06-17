Об этом на своей странице в "Фэйсбук" рассказал аким ЗКО Гали Искалиев, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД".
Аким ЗКО Гали Искалиев на своей странице рассказал о том, что он вместе с коллегами проверил качество строительства ряда объектов города Уральск.
Так, глава региона осмотрел ремонт автодорог по улицам Аманжолова, Жунусова, Даулеткерея и Жамбыла.
- В целях повышения безопасности на дорогах поручил акимату города установить на пешеходных переходах современные светоотражатели "кошачьи глаза" и "шумовые полосы" перед переходами. Также перенести на расстояние 5-6 метров искусственные неровности ("лежачие полицейские"), которые на данный момент расположены слишком близко к пешеходным переходам. В целях уменьшения грязи на дорогах и сохранения асфальтового покрытия по краям дорог договорились с подрядчиками о том, что они дополнительно установят бордюры по всей длине автодорог, (спасибо руководителям ТОО "Айдана" и "ТуркестанЖолСервис"), а там, где необходимо дополнительно добавят места для парковок, - написал на своей странице Гали Искалиев.
Кроме того, аким области обратился к жителям города с просьбой взять на себя контроль за строительством дорог и объектов.
- Внедряем "Общественный контроль". Сообщаю об активной работе по созданию общественного контроля за ремонтом дорог. Работы по дорогам на улицах Аманжолова и Жунусова согласился курировать Кажым Исагулов, житель данного района, пенсионер, бывший водитель. Вести контроль за ремонтом дороги по ул. Даулеткерея согласился директор областного перинатального центра Николай Дмитриенко. Нужен народный контролёр ремонта ул. Жамбыла, проживающий в данном районе. Желательно иметь определенную квалификацию в дорожном строительстве. Просим высылать Ваши заявки на адрес электронной почты [email protected]
, - написал аким области.
Ознакомился Гали Искалиев и со строительством спортколледжа на 250 мест с интернатом на 150 мест в посёлке Деркул.
В строящемся колледже для одаренных детей предусмотрено 3 спортивных зала (спортзал общей подготовки, спортивный зал для занятия борьбой, спортивный зал для волейбола, баскетбола, гандбола), стадион и многое другое. Завершение строительства намечено на осень этого года.
- В ходе проверки дал поручение акимату города в недельный срок внести предложение по созданию на базе данного объекта "Центра общения" (Community center), основная идея которого заключается в предоставлении для жителей п. Деркул возможности пользоваться спортплощадками за символическую плату. К примеру, пенсионеры будут играть в шахматы, молодежь на спортивных снарядах заниматься, дети на каруселях и т.д. Вопрос непростой, возможно потребуется изменение нормативно-правовых актов.
Уважаемые жители п. Деркул, если среди вас есть желающие принять непосредственное участие в создании «Центра общения» прошу сообщить на адрес электронной почты [email protected]
, - написал далее глава области.
Нужно отметить, что в данный момент ведется строительство 9 многоэтажных жилых домов по трассе Уральск - Саратов, в которых около 1500 квартир. Квартиры будут реализовываться через Жилстройбанк Казахстана, также 400 квартир будут выданы малообеспеченным семьям.
Аким ЗКО поручил акимату города в будущем включать в техзадание на проектирование многоэтажных домов материалы казахстанского производства, а также проектировать на первых этажах детские сады, врачебные амбулатории, посты полиции и другие соцобъекты.
