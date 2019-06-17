15 июня в Актобе в рамках ежегодного фестиваля "Жас түлек" прошло торжественное награждение выпускников школ, ставших обладателями "Алтын белгі", сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД".

С радостным событием вчерашних школьников поздравил аким области Ондасын Уразалин. Глава региона также вручил награды 16 школьникам, одержавшим в минувшем учебном победу на престижных международных олимпиадах и различных соревнованиях.

Кроме того, двум выпускникам, волею судеб оставшимися без попечения родителей, и в этом году подтвердившим право на "Алтын белгі", аким области вручил сертификаты на 500 тысяч тенге, ещё троим школьникам, получившим аттестат с отличием, сертификаты на 300 тысяч тенге.

- Окончание школы - большое событие в жизни каждого человека. Теперь перед вами стоит ответственная задача по выбору жизненного, профессионального пути. Желаю вам выбрать наиболее верный путь - тот, который будет способствовать процветанию нашей Родины, - сказал Ондасын Уразалин.

В этом году каждому обладателю "Алтын белгі" были вручены поздравительные письма от имени акима области и наручные часы. Школьников также награждали ветераны, известные личности региона, вошедшие в список «100 новых лиц».

Торжество продолжилось концертной программой, в рамках которой выступил известный казахстанский певец Абдижаппар Алкожа.

