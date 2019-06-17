На видеокадрах видно, как маленькая девочка сидит рядом с мамой, которая не двигается. При этом ребенок плачет и просит маму встать. В кювете стоит разбитый автомобиль "Шаран". В сети ролик вызвал волну негодования. Люди возмущались, что авто видео спокойно снимает все происходящее на видео вместо того, чтобы успокоить плачущего ребенка и увести подальше от лежащей на земле матери. В пресс-службе управления здравоохранения ЗКО сообщили, что авария произошла 15 июня в 15 километрах от города Аксай. – Вызов на пульт скорой медицинской помощи поступил в 13.22. В аварии пострадали четыре человека. 34-летняя женщина получила ушибы и после осмотра направлена на амбулаторное наблюдение. 5-летняя и 3-летняя девочки травмы не получили, но до утра их оставили в Бурлинской районной больнице под наблюдением врачей. 26-летняя женщина получила переломы и ушибы, госпитализирована в отделение реанимации и интенсивной терапии. Её состояние оценивается как стабильно тяжелое, планируется транспортировка в ОМБ санитарной авиацией. Дети в удовлетворительном состоянии отпущены домой 16 июня, - сообщили в управлении здравоохранения ЗКО. Как сообщили в департаменте полиции ЗКО, за рулем автомашины "Фольксваген Шаран" находилась 35-летняя женщина. – Женщина не справилась с рулевым управлением и допустила опрокидывание авто в кювет. Отделом полиции Бурлинского района проводится расследование, - сообщили полицейские. Редакция "МГ" по этическим соображениям не стала публиковать видео с места ДТП.