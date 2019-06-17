Районные центры не отстают от областного по работам в благоустройстве своих населённых пунктов. К основным задачам можно отнести и комфортную среду проживания, и здоровый досуг. Спортом увлекается всё больше и больше молодых людей. Теперь нужно создать условиях для того, чтобы они могли реализовывать своей потенциал. Эта задача была выполнена. Рядом со зданием колледжа была открыта большая спортивная площадка. Здесь не только смогут проводить и занятия со студентами, но предоставлять такую возможность другой молодёжи. В этот же день состоялся и первый футбольный матч. - Мы очень рады, что у нас открываются спортивные объекты. Теперь всю своё свободное время мы будет проводить здесь. Здоровье — это самое главное для человека, а оно достигается через спорт. Теперь мы будем чаще участвовать в различных спортивных мероприятиях от имени колледжа, и у нас будут хорошие результаты, - говорит студент колледжа Сагыныш Амангалиев. Кроме того, в этот день в Казталовском районе прошло открытие шахматного клуба, который уже сейчас посещают десятки молодых людей. Преподаватель и тренер Бекжан Жумагазиев проделал для развития шахмат в районе большую работу. Открытие шахматного клуба в районе его имени — знак большого уважения к нему и к его труду. Необходимо отметить, что за два года в районе уже был реализован ряд проектов в рамках программной статьи елбасы «Рухани жангыру». Как подчёркивают сами жители сельских округов, данная программа позволяет внести вклад в развитие Района, а также качественно улучшить уровень жизни на селе. Открытие скверов, площадок и парков позволяет развивать массовый спорт.