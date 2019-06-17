В церемонии приняли участие аким области Ондасын Уразалин, писатель, заслуженный деятель РК Смагул Елубай, общественные и государственные деятели, представители интеллигенции, потомки батыра, ветераны труда. - Начало XVIII века, в котором жил Бокенбай батыр, было временем тяжелых испытаний для казахского народа. Именно тогда Бокенбай Карабатырулы смог собрать огромное войско для противостояния джунгарам. Это великая личность, память о нем будет вечной, - сказал Ондасын Уразалин. Шестиметровый монумент установлен в районе аэропорта, в самом начале проспекта им. Бокенбай батыра. Автор проекта - скульптор Женис Жубанкосов, который также создал установленные в Актобе памятники Айтеке би и Алие Молдагуловой.