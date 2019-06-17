ДТП произошло на выезде из города Уральск по Желаевской трассе. Столкнулись автомобили марки "ВАЗ-2111" и "ВАЗ - 2114". Как рассказали в пресс-службе управления здравоохранения ЗКО, в результате ДТП пострадали 5 человек. - Мужчины 61 года и 28 лет, и женщины 55 лет, 33 лет и 22 лет. Все они были доставлены с различными ушибами в Областную многопрофильную больницу, - пояснили в облаздраве. В пресс-службе департамента полиции ЗКО сообщили, что 61-летний водитель автомашины «ВАЗ -21110» на автодороге Уральск-Кирсаново, не справившись с рулевым управлением, выехал на полосу встречного движения и столкнулся с автомашиной «ВАЗ- 21140». – По данному факту ведется расследование Приуральным отделом полиции района Байтерек, - сообщили в департаменте полиции ЗКО.