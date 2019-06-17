Общественные советы – это модель взаимодействия населения с госорганами. Туда за помощью могут обратиться обычные граждане, будь то учитель или бизнесмен, могут реально повлиять на решение конкретной проблемы. Это может быть работа общественного транспорта, КСК или контроль за строительством объектов ЖКХ. общественные советы имеют немаловажное значение при формировании «открытого правительства» и служат индикатором активной гражданской позиции. Гражданским альянсом в рамках республиканского проекта сейчас проводится социологический опрос о деятельности общественных советов. - Сейчас очень много вопросов по поводу деятельности общественных советов в регионе. Для этого проводится социологический опрос, чтобы понять насколько эффективна их деятельность и что конкретно надо изменить в модели их функционирования. По поручению президента Касым-Жомарта Токаева будует создан совет общественного согласия, думаю он покажет хорошие результаты, - пояснил Вице-президент гражданского альянса Казахстана Гамал Тузелбаев. На сегодняшний день в Казахстане работают почти 230 общественных советов республиканского и регионального уровней. Это свыше 4-х тысяч человек. Глава государства Касым-Жомарт Токаев в ходе инаугурации рассказал о том, что в стране будет создан национальный совет общественного доверия. Необходимо отметить, что во всех районах области существуют общественные советы, в состав которых входят представители неправительственных организаций, активисты и простые граждане.