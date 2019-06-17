Слышали, есть стиральные машинки, которые можно подвесить на стену, прям встроить ее туда. Это правда. Не верите? Такие изящные машинки на самом деле уже есть, но предназначены они для небольшого веса загрузки, так как имеют маленькие габариты. Глубина такой машинки – всего 29 см. Размещать ее можно в ванной, туалете и даже на кухне – где удобно. Единственное условие для крепления – это основательная, несущая стена, которая выдержит работу барабана, особенно в режиме отжима.