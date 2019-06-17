Вечером 16 июня стало известно, что при пожаре гостиницы "Райхан" в Атырау пострадали 6 человек, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Иллюстративное фото из архива "МГ" Как сообщили в областной станции скорой помощи, 4 бригады неотложки прибыли в ту ночь на пожар. Троим людям оказали помощь на месте. Еще трое были доставлены в облбольницу - это двое детей и женщина, у которых диагностировали отравление. Напомним, 16 июня в 0.19 в атырауской гостинице " Райхан" произошел пожар. Были эвакуированы постояльцы, в том числе дети, приехавшие на футбольный турнир из Уральска. Лина ОЙЛОВА