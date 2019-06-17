Самый большой самолет в мире, создан для запуска ракет-носителей, резко выставлен на продажу - по сообщению CNBC. Сумма огромная - 400 миллионов долл. Да, и самолет не маленький. Stratolaunch, создали для запуска ракет на орбиту с высоты от 9000 м. Его первый полет был в апреле этого года. Гигант взлетел с полигона близ Лос-Анджелеса, набрав более 5000 м высоты, со скоростью более 300 км/ч. У этого красавца невероятный размах крыльев – почти 118 м, длина 73 м, 6 двигателей от Боинг, 28 шасси и 2 фюзеляжа, между которыми и будут перевозиться ракеты. А вес 227 тонн. Самолет может поднять в воздух массу в 250 тонн, при этом максимальная взлетная масса около 590 тонн. Представьте: самолет-гигант с ракетой на борту набирает нужную высоту и сбрасывает ее. Она в свою очередь запускает двигатель, и стартует в космос с воздуха. По словам специалистов - это новая эра в космических полетах. Планировалось, что первый спутник будет запущен им в 2020 году. VFHAz4AG-no Stratolaunch разработали и построили в частной американской фирме, которая создана соучредителем Microsoft Полом Алленом в 2011 году. В прошлом году Аллен умер. Зачем компания продает единственный в мире самолет-носитель плюс всю научную и конструкторскую разработку, не разглашается. По данным западных СМИ, проектом могут заинтересоваться самые серьезные аэрокосмические компании.