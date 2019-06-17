Если игнорировать постоянно стресс, это приведет к разбитому, угнетенному состоянию, после которого придется долго восстанавливаться. Так что желательно устранить стресс сразу, не дожидаясь неприятных последствий. Я это делаю при помощи массажа биологически активных точек. Одна из них находится посередине ладоней. Вторая, в центре углубления на подбородке. Третья, в ложбинке под носом. Четвертая, между бровями. Надавливая подушечкой указательного пальца в этих зонах, я выполняю вращения в одну, потом в другую сторону по 30 секунд. Потом со всей силы растираю ладони, чтобы жар ощутить, и разминаю ушные раковины. После этого практически сразу чувствую облегчение и спад нервного напряжения. Берегите себя и своих близких!    