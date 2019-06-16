Инцидент между сотрудниками полиции  прохожие сняли на сотовый телефон, а видео распространили по мессенджерам и соцсетям, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Скриншот с видео Как сообщили в пресс-службе департамента полиции ЗКО, по данному факту было проведено расследование управлением собственной безопасности. - Было установлено, что двое из дерущихся являются действующими сотрудниками полиции. В ходе разбирательства выяснилось, что между двумя сотрудниками произошел внезапный конфликт на почве личных неприязненных отношений. На дисциплинарной комиссии департамента было принято решение уволить дерущихся сотрудников полиции из органов внутренних дел за дискредитацию звания сотрудника полиции, - пояснили в полиции . Напомним, в мессенджере "WhatsApp" распространилась видеозапись, в которой неизвестные лица в гражданской одежде, находясь в салоне авто применяют физическую силу в отношении сотрудника полиции в форменной одежде. Позже было установлено, что все они являются сотрудниками полиции ЗКО.