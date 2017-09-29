28 сентября в специализированном межрайонном суде по уголовным делам Атырауской области был оглашен приговор 28-летнему жителю села Бесікті Арману РСАЛИЕВУ, который обвинялся в изнасиловании и убийстве 8-летней Айкоркем АЛДАМЖАР из с.Бесікті.

Пьяный сосед заманил девочку, которая вернулась с пришкольного лагеря и не обнаружила дома родных, на берег р.Урал, надругался над ней и утопил. Поиски тела школьницы продолжались около 5 суток, оно всплыло в 8-10 км от места происшествия у с.Алмалы.

Судом РСАЛИЕВ признан виновным в изнасиловании заведомо малолетнего ребенка, а также в совершении убийства при отягчающих обстоятельствах. По приговору ему назначено наказание в виде 25 лет лишения свободы в колонии максимальной безопасности. - Первые 3 года из общего срока он должен отбыть в колонии полной безопасности (изоляции). Также подсудимый лишен пожизненно права выполнять работу, связанную с несовершеннолетними и оружием, - сообщили в пресс-службе областного суда. Семье девочки Арман РСАЛИЕВ обязуется выплатить 5 млн тенге в качестве морального ущерба. На свободе у осужденного осталась жена и двое малолетних детей.Ерлан ОМАРОВ Фото из архива "МГ"