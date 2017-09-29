Как рассказали в управлении энергетики по ЗКО, если еще 25 сентября стоимость 1 литра дизтоплива (летнего – прим. автора) составляла 150-153 тенге, то уже 28 сентября она составляет 160-170 тенге. К тому же в регионе ощущается нехватка горючего. - Нехватка есть. Связано это с тем, что в прошлом месяце Атырауский НПЗ остановился на плановый ремонт. 20 сентября НПЗ заработал, но еще не на полную мощь. В нашу область недопоставили дизтопливо, поэтому сейчас ощущается нехватка. Сегодня-завтра в область придет вагон с дизтопливом из Атырау. Между тем, проблем со сжиженным газом в регионе нет. Дороги открыты, и газ поставляется практически бесперебойно, - рассказал корреспонденту «МГ» заместитель руководителя управления энергетики по ЗКО Куаныш Шарафутдин, отметив, что цены на топливо государством не регулируются. Стоит отметить, что среднесуточная потребность бензина марки АИ-92 в Уральске и области составляет 600-700 тонн, а среднемесячная 26-28 тысяч тонн. Тогда как дизельного топлива 400-500 тонн в сутки, и порядка 12 тысяч тонн в год.