Иллюстративное фото из архива "МГ" О пропаже детей их матери, родные сестры, сообщили вчера, 28 сентября, около 20:30. К поиску ребят были подключены полицейские Макатского и соседних районов, сотрудники прокуратуры и акимата. К поисковикам присоединились и местные жители. «Примерно в 22:20 поступило сообщение, что детей видели, когда они садились в такси в сопровождении неизвестной женщины. Оно сопровождалось сведениями о том, что в этом районе видели женщину в неадекватном состоянии, что вызывало еще больший ужас у участвовавших в поиске», - отметил прокурор. Читайте также: Насильника и убийцу 8-летней девочки осудили в Атырау>> К счастью, детей удалось найти. Около 4 часов утра их, замерзших, голодных и невредимых, обнаружили в 150 километрах от дома на улице в городе Кульсары Жылыойского района. Родители сразу же отправились туда. «По предварительным данным, туда детей увезла неизвестная женщина. В настоящее время выясняются все обстоятельства пришествия, начато досудебное производство по статье 125 Уголовного кодекса (похищение человека), подробности будут сообщены позднее», - добавил Сыбанкулов.