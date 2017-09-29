28 сентября в Актобе стартовал форум земляков, на который приехали все те, кто добился больших успехов и уехали работать в другие города и страны. В 18.30 на стадионе начался концерт, где выступили звезды казахстанской эстрады, такие как Музарт и Димаш Кудайбергенов, которого гости очень ждали. Несмотря на погоду, которая не радовала актюбинцев с утра, стадион, рассчитанный на 15 тысяч человек, был полон. Те, кто опоздал, уже не могли попасть на трибуны. Даже журналисты. Их не пускали сотрудники полиции, оцепившие весь периметр стадиона. Однако самые находчивые все-таки находили лазейки и пробирались поближе к сцене. Праздник был хорошо организован. Одна из трибун была занята студентами-активистами, которые в такт музыке поднимали разноцветные флажки и появлялись различные надписи. Дети в шелковых платьях танцевали для публики, которая в это время укутывалась в теплые куртки и пледы, так как на улице было всего +6 градусов. Самым последним на сцене появился Димаш Кудайбергенов, который исполнил сразу три песни. Закончился концерт фейерверком длительностью 20 минут.