По итогам официальных торгов 29 сентября на KASE курс составил 341,48 тенге за доллар, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Покупка американской валюты составляет 339 тенге, а продажа 342-343 тенге. По информации KASE, на торгах долларом США на утренней сессии минимальный курс сложился на уровне 340,80 тенге за доллар США, максимальный — 341,50 тенге, курс закрытия составил 341,48 тенге за доллар. Объем торгов по доллару составил 81 млн 650 тысяча долларов.