Исполнительный директор РОО «Актюбинское землячество» Сергей Воробьев при содействии акимата области планирует построить в регионе цементный завод контейнерного типа с освоением месторождений в Байганинском и Каргалинском районах. По словам Сергея ВОРОБЬЕВА, строительство завода рассчитано на 6 лет. - Я сам из Хромтау, но сейчас живу в Москве. Есть очень много момх земляков, которые хотят работать на благо Актюбинской области. Ранее уже была идея строительства подобного завода, но из-за отдаленности месторождения не получилось ее реализовать. Сейчас мы предлагаем завозить готовый клинкер в регион и из него и гипса, который добывают в 15 км от Актобе, делать цемент марки 200 и 400. Стоимость завода 200 миллионов евро, - пояснил Сергей ВОРОБЬЕВ. Стоит отметить, что благодаря строительству цементного завода может начать работать завод по изготовлению железнодорожных шпал и чистого бетона, однако для этого надо наладить добычу извести и гипса в регионе.