6 сентября Насте Бузгон в самарской клинике имени В.Д. Середавина была проведена операция на ногу, сообщает корреспондент портала «Мой ГОРОД». Анастасия Бузгон Как рассказала мама Насти Любовь КИРКИНА , им удалось собрать всю сумму на проведение операции и 26 августа они уехали в Самару. - 28 августа Настю госпитализировали в клинику имени В.Д. Середавина. За неделю она прошла там полное обследование. Как оказалось, у нее начала гнить кость. 6 сентября врачи этой клиники провели операцию. Вычистили рану, удалили сгнившую кость, потом зашили. Еще три дня Настя находилась под строгим наблюдением. Хорошо, что у нее не пропала чувствительность ноги, - рассказала Любовь КИРКИНА. Со слов мамы Насти, сейчас снова возникли сложности - рана не заживает из-за того, что нарушены нервные окончания тканей. - 15 сентября нас выписали из больницы. Теперь нам нужно решить проблему со спинномозговой грыжей. Нам нужно пройти обследование в Самаре и потом в Москве. Нужна операция, так как если ее не сделать,  то может  произойти разрыв мешочка, после чего Настя может остаться инвалидом на всю жизнь,  - отметила мама Насти. Женщина рассказала, что осталась небольшая сумма денег со сборов на операцию в Самару, на эти средства они планируют съездить на консультацию в Москву. - Мы очень всем благодарны, кто помог нам, кто не остался равнодушен к нашей проблеме, - говорит мама девочки. - Спасибо огромное за помощь. Напомним, Анастасия БУЗГОН  инвалид детства, у нее спинномозговая грыжа. На  фоне этого заболевания у девочки  в 2014 году образовалась мозоль на пятке, которая потом перешла более сложную форму заболевания. У Насти началось гниение кости. Родители начали сбор денежных средств, для проведения операции в Самаре. Нужную сумму им все-таки собрать удалось. Фото предоставлено мамой девочки