По вопросам программы семинара выступили с докладами: «Вопросы эффективности государственных услуг населению в рамках реализации Плана нации» - руководитель Департамента юстиции ЗКО Куставлетов Х.М., «О работе управления государственных доходов по недопущению фактов коррупции при оказании государственных услуг» - заместитель руководителя Управлений государственных доходов по городу Уральск Гайнешов Е.Б., «Некоторые аспекты противодействия коррупционным проявлениям в Республике Казахстан» - проректор по стратегическому планированию НОК «КАЗИИТУ», кандидат юридических наук Кульпеисова О.М., «Реализация антикоррупционных мероприятий при оказании государственных услуг в социальной сфере» - главный специалист по управлению персоналом Департамента труда, защите и миграции Министерства труда и социальной защиты населения Республики Казахстан по ЗКО, магистр экономических наук Самарханов А.К., «О работе департамента по чрезвычайным ситуациям и мерах противодействия коррупционным проявлениям» - и.о. руководителя отдела ликвидации чрезвычайных ситуации, Департамента по чрезвычайным ситуациям ЗКО Ихсанов Б.М. В семинаре участвовали кандидат технических наук, доцент Тольяттинского филиала Россиийской академии народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ Обрубов В.А. и профессор Московского университета имени Ломоносова и Хьюстонского университета, доктор экономических наук Афонин Ю.А. В семинаре также участвовали представители малого и среднего бизнеса ЗКО. В завершение участники семинара обменялись мнениями, а также были заданы вопросы, на которые были даны исчерпывающие ответы.