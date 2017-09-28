Дорогу по ул. Жангир-хана планировали открыть 28 сентября, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Иллюстративное фото из архива "МГ" В пресс-службе акима Уральска заявили, что открытие дороги переносится на 29 сентября в связи с нанесением дорожной разметки. - Уважаемые уральцы! Хотим сообщить, что на сегодняшний день укладка асфальта по ул.Жангир хана от ул.Чагано-Набережная до ул.Азербайджанская завершена!  В связи с запланированными работами по нанесению горизонтальной разметки проезжей части ул.Жангирхана от ул.Чагано-Набережная до ул.Азербайджанская для обеспечения безопасного движения транспортных средств и ДТП открытие указанного участка переносится на 29 сентября 2017 года, - сообщили в пресс-службе акима города. Однако точное время назвать в акимате затруднились. Напомним, дорогу на Зачаганск в связи с ремонтными работами закрыли 23 сентября. Жители Зачаганска вынуждены ездить в город в объезд через поселок Селекционный, простаивая часами в пробках. Более того, автобусы по каким-то причинам не хотят ехать в Зачаганск. Ранее руководитель отдела ЖКХ города Уральск заявил, что дорога будет открыта 27 сентября. Однако это оказалось невозможным, так как работы по ремонту дороги были приостановлены из-за отсутствия асфальта. На заводе был простой из-за перебоев с электричеством. Затем в пресс-службе акима города пообещали, что дорога будет открыта 28 сентября.