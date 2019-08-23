Как сообщили в пресс-службе департамента полиции ЗКО, 21 августа 17-летний парень угнал автомашину марки "ВАЗ-2109", которая принадлежала 27-летнему жителю Уральска. – Потерпевший припарковал машину во дворе дома и оставил в бардачке 150 тысяч тенге. В ходе оперативно-розыскных мероприятии было установлено, что для того, чтобы скрыть следы преступления, автоугонщик разобрал машину и сжег её. Сгоревшая автомашина была обнаружена в районе Ханской рощи. У задержанного были изъяты вещественные доказательства: набор ключей, аптечка, колёса, - сообщили полицейские. В отношении молодого человека полиция начала досудебное расследование по части 1 статьи 200 УК РК "Угон". – Проводятся следственные мероприятия, проверяется причастность его к совершению других аналогичных преступлений. Полицейскими области непрерывно ведется работа по раскрытию угонов и автомобильных краж. Предметами преступного посягательства становятся как сами автомашины, так и аккумуляторы, автомагнитолы, сотовые телефоны, ценные вещи, а также документы. Наряду со значительным ростом числа автомобилей в регионе число гаражей и охраняемых автостоянок в городе не увеличивается, поэтому многие автовладельцы оставляют машины практически без присмотра. Просим горожан оборудовать транспорт системой охранной сигнализации, не оставлять ценные вещи и деньги в салоне, ставить машины в гараж, на охраняемые стоянки либо в хорошо освещаемых местах, - добавили в департаменте полиции ЗКО. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.