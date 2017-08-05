Иллюстративное фото из архива "МГ" В мероприятии приняли участие свыше 200 участников из 18 стран мира, в том числе порядка 40 представителей крупных иностранных инвестиционных фондов и финансовых организаций, а также представители казахстанского и зарубежного агробизнеса. Основная задача форума — содействие казахстанскому бизнесу в поиске партнеров для совместной реализации проектов в сельском хозяйстве и производстве продовольственных товаров, привлечение инвестиционного капитала в отрасль, обсуждение новых трендов и перспектив для ведения бизнеса в АПК. На инвестфоруме помимо налаживания деловых контактов, обсуждался и ряд проблемных вопросов, которые могут препятствовать эффективному сотрудничеству отечественного бизнеса с иностранными партнерами и инвесторами. «Как отметил Глава государства, что аграрный сектор должен стать новым драйвером экономики. Для этого необходимо диверсифицировать производство востребованной на рынках конкурентоспособной продукции АПК», — сказал в своем приветственном слове Заместитель Премьер-Министра РК — Министр сельского хозяйства Аскар Мырзахметов. По словам Министра, в условиях интеграционных процессов Казахстану необходим трансферт международного передового опыта для достижения конкурентных преимуществ. Привлечение прямых иностранных инвестиций и создание совместных производств в сфере сельского хозяйства на взаимовыгодной основе – это то, к чему мы стремимся сегодня. Как известно Казахстан добился позитивных результатов в сфере эффективности государственного регулирования и поддержки инвесторов. И по праву считается одним из лидеров среди стран СНГ по предоставлению благоприятных условий для осуществления инвестиционной деятельности. Инвестируя в Казахстан – у вас появляется возможность вхождения на огромный рынок Китая, России, и стран ЕАЭС, — отметил также глава ведомства. Председатель Правления НУХ «КазАгро» Н.Малелов в своем выступлении отметил, что Нацхолдингом «КазАгро» за последние годы привлечено в сектор АПК более чем 375 млрд. тенге иностранных инвестиций. Традиционно такие отрасли, как молочное и мясное животноводство, производство масличных и других востребованных культур и дальнейшая их переработка располагают большими резервами для наращивания объемов производства. Следует отдельно отметить возможность производства органической продукции. Вместе с тем, в данное время министерством проводится реализация целенаправленной экспортной политики. Для этого создан Экспортный центр АПК, который работает над созданием новых и расширением действующих экспортных каналов, формирует крупные экспортные партии. Уже подписан ряд соглашений с компаниями КНР на экспорт пшеницы, масличных культур, растительного масла; в проработке подписание соглашений с компаниями из Арабских Эмиратов и Ирана на поставку чечевицы; ведутся переговоры с компаниями России, Израиля, Гонконга на семена подсолнечника, твердой пшеницы, муки, нута, гороха, баранины. Планируется открыть доступ на китайский рынок говядины, свинины, молочной продукции, продукции птицеводства, живых животных, в том числе лошадей. Министерством сельского хозяйства совместно с Министерством иностранных дел ведутся переговоры с ветеринарными службами Израиля, Кувейта о возможности поставок казахстанской баранины, а также Малайзии, Японии, Южной Кореи, стран Европейского союза по вопросу экспорта сухого кобыльего молока. Завершаются переговоры по другим странам Персидского залива. Необходимо отметить, что по итогам Агропромышленного инвестиционного форума подписаны ряд важных соглашений и меморандумов по привлечению инвестиций в сельскохозяйственный сектор Казахстана в поддержку его экономической диверсификации. Пресс-служба МСХ РК