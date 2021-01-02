29 декабря аким Актюбинской области Ондасын Уразалин принял участие в открытии новой школы-гимназии №78 на 900 мест в микрорайоне Нур-Актобе. Глава региона поздравил педагогический коллектив и родителей со знаменательным событием, выразил благодарность руководству ТОО «Интерстиль» за качественное строительство и своевременную сдачу объекта. Новая школа будет способствовать решению проблем трехсменной школы в мкр «Нур-Актобе». Раннее в этом же микрорайоне был сдан в эксплуатацию многоквартирный дом. Жилье в данном доме было приобретено в рамках государственной программы «Нұрлы жер» и передано многодетным семьям, состоящим в очереди на получение жилья. Ондасын Уразалин поздравил новоселов с наступающим Новым годом, остановившись на достижениях региона. - Во время пандемии, охватившей весь мир, благодаря выверенной политике Главы государства, в нашей стране, в области, в частности, не прекращалось развитие социальной сферы. Все планы по строительству социальных объектов, ремонту улиц в городах и районных центрах, газификации, водоснабжению, обеспечению жильем нуждающихся выполнены в полном объёме. Проблемы, копившиеся годами, невозможно решить за один день, но благодаря самоотверженной работе актюбинцев, мы добились таких значительных успехов. Мы и впредь будем продолжать начатую работу и, со своей стороны, будем продолжать поддерживать многодетные и малообеспеченные семьи, - сказал аким области. Отметим, что в настоящее время по г. Актобе в жилье из государственного жилищного фонда нуждаются более 24 тысяч человек.