8 августа компания Samsung Electronics впервые представила флагман Galaxy Note10 в двух размерах: Note10+ c 6,8-дюймовым дисплеем и Note10 c размером экрана 6,3 дюйма. В Казахстане смартфоны поступят в продажу 30 августа, но предзаказ можно сделать уже с 8 по 22 августа на сайте Samsung и получить в подарок «умные» часы Galaxy Watch 46 мм. Смартфоны будут доступны в нескольких цветах: серебро, белый, черный, красный.
Новинка Galaxy Note10/10+ наполнена новыми интересными и полезными фишками: • Сверхбыстрый процессор, выполненный по техпроцессу 7 нм, благодаря своей высокой производительности, справляется с задачами любой сложности быстрее, чем когда-либо. • Безграничный Cinematic Infinity-O дисплей 6,8” с практически невидимой рамкой является самым большим в истории линейки Galaxy Note, что придаёт устройству особый стиль и не отвлекает вашего внимания от главного – контента, который вы просматриваете. • Экран Dynamic AMOLED имеет поддержку стандарта HDR10+ с динамическим отображением тонов, что позволяет видеть детали даже в тёмных участках изображений, а уменьшенный вредный синий цвет создаёт комфорт для ваших глаз. • Обновленное перо S Pen умеет преобразовывать рукописный текст в печатный и имеет функцию дистанционного управления. • И конечно, с Galaxy Note10/10+ вам доступны профессиональные инструменты для съёмки и редактирования, чтобы создавать уникальные фото и видео всегда и везде. Камера профессионального уровня с живым фокусом и функцией суперстабилизации обеспечит плавность кадров при видео съёмке. Сверхширокоугольная камера (123 градуса) позволит сделать прекрасные панорамные снимки, а ночной режим на фронтальной камере – снимать потрясающие селфи даже в тёмное время суток.
И не нужно беспокоиться о заряде, ведь Galaxy Note10+ имеет мощный аккумулятор объемом 4300 мАч, позволяющий смартфону работать весь день, при этом полный заряд аккумулятора достигается за 30 минут, благодаря супербыстрой зарядке. С каждым новым этапом развития линейки Galaxy Note компания Samsung сохраняет курс на создание полезных инноваций для людей, разрабатывая устройства, которые не только помогают в достижении их целей, но и отражают образ жизни современных пользователей. Вот почему владельцы Galaxy Note – самые лояльные потребители Samsung – их смартфон помогает им достигать большего.