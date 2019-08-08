Подростка на мопеде сбили на Желаевской трассе, недалеко от АЗС "Беркут". Как пояснили в департаменте полиции ЗКО, водитель автомобиля "Фольксваген" ехал в сторону Желавевского хлебкомбината и при повороте на улицу Толе би не пропустил 13-летнего подростка на мопеде и сбил его. - В результате ДТП несовершеннолетний был госпитализирован в больницу. Другие подробности выясняются, - пояснили в ведомстве.