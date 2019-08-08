Иллюстративное фото из архива "МГ" Как сообщили в пресс-службе департамента полиции Атырауской области, задержанный 44-летний житель города подозревается в насильственных действиях сексуального характера в отношении 5-летней девочки. Подозреваемый водворен в изолятор временного содержания, в отношении него возбуждено уголовное дело по ст. 121 ч. 4 УК РК «Насильственные действия сексуального характера, совершенные неоднократно». Ведётся досудебное расследование. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.