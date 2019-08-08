В течение дня электричество подключим всем - начальник горэлектросети Уральска, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". В редакцию "МГ" ежедневно поступают десятки звонков от разъяренных жителей города. Все они недовольны тем, что у них нет электроэнергии. - Мы четвертый день без света сидим. Что они там делают? Неужели нельзя работать побыстрее? Чрезвычайная ситуация, можно же работать с 6-7 часов утра. У нас продукты пропали, холодильник не работает, мясо протухло, - возмущенно говорит жительница района Детская больница. Жители по ул. Ш. Айталиева, 13 и вовсе окружили аварийную бригаду, которая приехала убрать оборванные провода. Они не хотели их отпускать, пока те не подключат им электроэнергию. Начальник ГЭС АО "ЗапКазРЭК" Валерий Диминтевский пояснил сложившуюся ситуацию. - Я в курсе того, что произошло по ул. Айталиева. Я понимаю, что ситуация напряженная, но хотел бы пояснить, что у нас есть аварийная бригада и есть ремонтная. Так вот, на ул. Айталиева приехала аварийная бригада, чтобы убрать оборванные провода, а уже ремонтная бригада должна была подключать электричество. Однако люди окружили аварийную бригаду и не хотели отпускать, в то время как обрывов очень много и есть риск, что где-то кого-то может убить током, - рассказал Валерий Диминтевский. Также он сообщил что сегодня, 8 августа, все абоненты будут подключены к электричеству. - У нас по городу 500 абонентов находятся без электричества, по области - 100. Работает 11 бригад, трудятся они с 7 утра до 22.00. Сегодня мы должны подключить к электричеству всех, - пояснил начальник горэлектросети. Напомним, 5 августа в ЗКО был сильный ураган. Ветром срывало кровлю со зданий, повалило деревья, а также оборвало линии электропередач. Четыре тысячи абонентов остались без электроэнергии. В области был объявлен режим ЧС. Власти провели экстренное совещание по ликвидации последствий. Однако некоторые абоненты четвертый день находятся без электроэнергии. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.