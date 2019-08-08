Новый спортивный объект будет способствовать массовому развитию спорта в районе. Если раньше сельская детвора гоняла мяч на пустыре, окутанная облаком пыли, то теперь в футбол дети играют на современной и оборудованной по последним современным требованиям площадке. На ее открытие собрались все жители села Пятимар. Ведь это первая спортивная площадка в данном селе. Сельчане выразили огромную благодарность за заботу о сельских территориях и в торжественной обстановке разрезали символичную ленту. Долгожданный проект реализован в рамках государственной программы «Развитие регионов». - Новый спортивный объект открыт для молодежи. Ведь в основном они занимаются спортом и участвуют во всех соревнованиях, которые проводятся в районе. Мы уверены, что среди жителей Пятимара найдутся перспективные спортсмены. Да и в целом жители села начнут активнее заниматься спортом. А также будут в чистоте и порядке содержать этот объект, - сказал аким села Пятимар Олжас Махимов. На строительство спортивной площадки были направлены более 5,5 миллиона тенге. Подрядная компания в сроки и качественно освоила выделенные средства. В первый же день футбольное поле опробовали местные спортсмены, проведя здесь товарищескую встречу. - Мы решили сразу же провести здесь соревнования. В товарищеской игре принимают участие 8 команд района из разных сельских округов. Мы будем стараться эффективно использовать новые для нас возможности, - говорит житель села Дидар Жубанышев. К слову, на площадке можно играть не только в мини-футбол, но и в другие командные игры. Главное — начало положено. До этого в районе был открыт целый ряд спортплощадок. Эта работа будет продолжена. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.