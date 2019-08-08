Кто из нас не мечтал о красивом, просторном и уютном доме со всеми удобствами в живописном уголке природы? Пожалуй, каждый. Такую мечту реально воплотить в реальность вместе с потребительским кооперативом граждан «Свой ДОМ kz» по новой программе «Закажи ДОМ!».ПКГ «Свой ДОМ kz» начал свою деятельность с ноября 2016 года, и за это время благодаря кооперативу более 200 семей нашей области стали счастливыми собственниками своего жилья. На сегодняшний день у западноказахстанцев пользуются большой популярностью такие доступные программы накопления и приобретения собственного жилья, предлагаемые ПКГ «Свой ДОМ kz», как «Экспресс» (первоначальный паевый взнос от стоимости недвижимости 50%), «Собственник» (паевый взнос 20%), «Свой ДОМ» (паевой взнос 10%) и скидочно-накопительная система (при отсутствии первоначального (паевого) взноса 15%, 10%, 5% член кооператива копит его). В этом году кооператив по результатам опроса потребителей был отмечен за свою плодотворную работу ежегодной премией «Народное признание» как лучший потребительский кооператив граждан нашей области.А недавно ПГК «Свой ДОМ kz» запустил новую грандиозную программу «Закажи ДОМ!». - Мы рады сообщить всем замечательную новость! Наш кооператив стал заказчиком строительства жилых домов. Один жилой комплекс будет расположен в экологически чистой природной зоне в сторону села Макарово, недалеко от базы отдыха «Алаш». Строительство второго жилого комплекса запланировано на земельном участке в таком же живописном природном месте, в районе микрорайона «Жулдыз» - рассказал директор Западно-Казахстанского филиала ПКГ «Свой ДОМ kz» Руслан Сармулдин. – Кроме домов здесь планируется комфортная инфраструктура: строительство детского мини-сада, дома творчества, спортивного комплекса, административного здания и парковой зоны. Также на территории будет функционировать центр сервиса по обслуживанию жильцов. Уже сейчас вы можете ознакомиться с проектами планируемых жилых комплексов. Вступив в ПКГ «Свой ДОМ kz» по программе «Закажи ДОМ!», вы можете выбрать и забронировать для себя удобный земельный участок. Стоимость участков составляет от 600 000 до 1 000 000 тенге. Площадь одного участка - 6 соток, стоимость строительства новых домов начинается от пяти миллионов тенге. Вы можете заказать свой индивидуальный эскизный проект, в этом вам помогут специалисты. Как только проект будет вами утвержден, строительная компания - партнер ПКГ «Свой ДОМ kz» - готова будет приступить к строительству. При заключении договора с кооперативом на выкуп и строительство дома первоначальный взнос варьируется от 20 до 60% и вступительный, членский взнос 10% от стоимости планируемого жилья. Срок расчета по графику от трех до шести лет (то есть минимальная ежемесячная плата составит 50 000 тенге). Также можно просто приобрести земельный участок и самим построить дом своей мечты. - Кроме домов по индивидуальному заказу мы планируем строительство одноэтажных домов и двухэтажных 4-квартирных домов по эскизу нашего кооператива. Вся недвижимость будет комфортабельной и современной по дизайну. Дома или квартиры можно будет также приобрести по одной из наших программ, вступив в наш кооператив, или купить. Хотим обратить внимание на то, что это доступно каждому человеку, несмотря на возраст, кредитную историю и заработную плату - добавил Руслан Сармулдин.Гос. Регистрация 161140014196 от 14.11.2016 г. выдана Управлением Юстиции г. Уральск. Новости Компаний. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.