Кто из нас не мечтал о красивом, просторном и уютном доме со всеми удобствами в живописном уголке природы? Пожалуй, каждый. Такую мечту реально воплотить в реальность вместе с потребительским кооперативом граждан «Свой ДОМ kz» по новой программе «Закажи ДОМ!».
ПКГ «Свой ДОМ kz» начал свою деятельность с ноября 2016 года, и за это время благодаря кооперативу более 200 семей нашей области стали счастливыми собственниками своего жилья. На сегодняшний день у западноказахстанцев пользуются большой популярностью такие доступные программы накопления и приобретения собственного жилья, предлагаемые ПКГ «Свой ДОМ kz», как «Экспресс» (первоначальный паевый взнос от стоимости недвижимости 50%), «Собственник» (паевый взнос 20%), «Свой ДОМ» (паевой взнос 10%) и скидочно-накопительная система (при отсутствии первоначального (паевого) взноса 15%, 10%, 5% член кооператива копит его). В этом году кооператив по результатам опроса потребителей был отмечен за свою плодотворную работу ежегодной премией «Народное признание» как лучший потребительский кооператив граждан нашей области.
А недавно ПГК «Свой ДОМ kz» запустил новую грандиозную программу «Закажи ДОМ!».
- Мы рады сообщить всем замечательную новость! Наш кооператив стал заказчиком строительства жилых домов. Один жилой комплекс будет расположен в экологически чистой природной зоне в сторону села Макарово, недалеко от базы отдыха «Алаш». Строительство второго жилого комплекса запланировано на земельном участке в таком же живописном природном месте, в районе микрорайона «Жулдыз» - рассказал директор Западно-Казахстанского филиала ПКГ «Свой ДОМ kz» Руслан Сармулдин. – Кроме домов здесь планируется комфортная инфраструктура: строительство детского мини-сада, дома творчества, спортивного комплекса, административного здания и парковой зоны. Также на территории будет функционировать центр сервиса по обслуживанию жильцов.
Уже сейчас вы можете ознакомиться с проектами планируемых жилых комплексов. Вступив в ПКГ «Свой ДОМ kz» по программе «Закажи ДОМ!», вы можете выбрать и забронировать для себя удобный земельный участок. Стоимость участков составляет от 600 000 до 1 000 000 тенге. Площадь одного участка - 6 соток, стоимость строительства новых домов начинается от пяти миллионов тенге. Вы можете заказать свой индивидуальный эскизный проект, в этом вам помогут специалисты. Как только проект будет вами утвержден, строительная компания - партнер ПКГ «Свой ДОМ kz» - готова будет приступить к строительству. При заключении договора с кооперативом на выкуп и строительство дома первоначальный взнос варьируется от 20 до 60% и вступительный, членский взнос 10% от стоимости планируемого жилья. Срок расчета по графику от трех до шести лет (то есть минимальная ежемесячная плата составит 50 000 тенге). Также можно просто приобрести земельный участок и самим построить дом своей мечты.
- Кроме домов по индивидуальному заказу мы планируем строительство одноэтажных домов и двухэтажных 4-квартирных домов по эскизу нашего кооператива. Вся недвижимость будет комфортабельной и современной по дизайну. Дома или квартиры можно будет также приобрести по одной из наших программ, вступив в наш кооператив, или купить. Хотим обратить внимание на то, что это доступно каждому человеку, несмотря на возраст, кредитную историю и заработную плату - добавил Руслан Сармулдин.
Обращаться за справками по адресу: г. Уральск, ул. Ж. Молдагалиева, 25Б (р-н ТД «Атриум», за зданием областной прокуратуры). Тел.: 8 777 797 05 75, 8 771 737 15 54.
Гос. Регистрация 161140014196 от 14.11.2016 г. выдана Управлением Юстиции г. Уральск.
