В первой половине дня 7 августа глава региона и участники семинара посетили поля крестьянских хозяйств «Алманов», «Нан», «Пригородное», а также ознакомились с ходом строительства комбикормового завода ТОО «Милкер», который будет сдан в эксплуатацию уже в сентябре 2019 года. Стоимость проекта составляет 700 млн тенге. В настоящее время предприятие занимается переработкой, производством грубых и сочных кормов на площади 2 527 га. При запуске завода на полную мощность будет выпускаться до 12 тысяч тонн комбикорма в год. Аким области осмотрел кукурузные поля, выращиваемые на орошаемых землях крестьянского хозяйства «Рад Агро». Работниками КХ посеян ячмень, суданская трава, озимые, кукуруза на площади в 1150 га земли. Весь урожай будет использован в качестве кормов. Представители «Рад Агро» поблагодарили Ондасына Уразалина за поддержку актюбинских сельхозтоваропроизводителей: хозяйство активно использует меры господдержки, субсидирования, закупило в лизинг технику. Кроме того, ТОО разводит КРС молочных пород, получая до 3 тонн молока в день. В ходе выездного семинара глава региона проинформировал присутствующих о мерах, принимаемых по развитию агропромышленного комплекса области. - В рамках поручения президента о том, что аграрный сектор должен стать драйвером экономики, правительством оказывается огромная поддержка сельхозтоваропроизводителям. Так, на развитие животноводства региона в 2019 году выделено 5,7 млрд тенге, 4 млрд тенге из них уже освоены. Субсидировано 391 хозяйство. В результате данной работы в области растет поголовье скота и увеличиваются объемы производства животноводческой продукции. За 6 месяцев текущего года производство мяса в живом виде составило 69,5 тысячи тонн, молока – 163,7 тысячи тонн, шерсти – 1919,3 тонны. Растет поголовье племенного скота. Рост по всем видам сельскохозяйственных животных составил 102-112%, - отметил аким области. Глава региона подчеркнул, что в рамках программы «Сыбага» ведется работа по импорту 16 тысяч голов маточного поголовья КРС и закупу 30 тысяч голов маточного поголовья овец. Также принимаются меры по экспорту 4 тысячи тонн говядины, 60 тонн баранины и 485 тонн свинины. Активизирована работа по введению в эксплуатацию орошаемых земель: только в текущем году введены 8,3 тысячи га и площадь орошаемых земель составила 30 тысяч га. В ходе семинара руководители сельхозформирований, эксперты обменялись мнениями касательно развития АПК, озвучили предложения, которые позволят усилить работу по всем направлениям. В завершение аким области подвел итоги семинара и дал конкретные поручения акимам районов и руководителям сельхозформирований. Также глава региона ознакомился с работой предприятия по производству молочной продукции «Мәртөк Сүт». Завод, действующий с 2004 года, перерабатывает 30 тонн молока в сутки, производит кисломолочную продукцию.