Он также объявил строгие выговоры нескольким военным чиновникам, сообщает informburo.kz

Бектанову Мурату Карибаевичу – первому заместителю министра обороны РК – начальнику Генерального штаба Вооружённых сил РК;

Майкееву Мурату Жалеловичу – бывшему первому заместителю министра обороны РК – начальнику Генерального штаба Вооружённых сил РК;

Жанжуменову Талгату Женисовичу – бывшему заместителю министра обороны РК", – говорится в распоряжении президента.

Фото с сайта Informburo.kz Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев уволил из Вооружённых сил бывшего министра обороны РК Сакена Жасузакова и объявил выговор нескольким чиновникам из-за взрывов в Арыси, сообщается на сайтеАкорды. "Распоряжением главы государства за ненадлежащее исполнение возложенных обязанностей и серьёзные упущения в работе по обеспечению безопасности и сохранности вооружений и боеприпасов, реализации программы передислокации и обустройства объектов хранения вооружения и боеприпасов, что повлекло за собой взрыв боеприпасов в воинской части в городе Арысь и масштабные разрушения в городе с человеческими жертвами: Бывший министр обороны РК Жасузаков Сакен Адилханович уволен из системы Вооружённых сил. Объявлены строгие выговоры:Сакен Жасузаков занимал должность министра обороны с сентября 2016 года. В августе 2018 года указом главы государства на этом посту его сменил Нурлан Ермекбаев. Сакен Жасузаков получил должность начальника Национального университета обороны.