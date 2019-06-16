Иллюстративное фото из архива "МГ" 13 июня под председательством главы региона Ондасына Уразалина прошло совещание по вопросам обеспечения жильём остро нуждающихся категорий населения. О проведенной работе отчитался аким города Актобе Ильяс Испанов. - По области в очереди на получение жилья состоят 30 тысяч человек, из них 23,5 тысячи в городе Актобе. Одномоментно этот вопрос не решить, но соответствующая работа проводится, и мы делаем все возможное, чтобы обеспечить жильем в первую очередь тех, кто остро нуждается. Только в этом году по области будет построено более 1 миллиона квадратных метров жилья, это более восьми тысяч квартир. Часть из них, благодаря государственной поддержке, будет предоставлена на льготных условиях нуждающимся семьям. Обеспечение населения жильем – приоритет в нашей работе. В этом году по программе «Бакытты отбасы» в нашей области будет введено в эксплуатацию 1600 квартир для многодетных и неполных семей, а также семей, воспитывающих детей с ограниченными возможностями, - сказал аким области. С начала этого года только по Актобе специально созданной рабочей группой по обеспечению социально-уязвимых слоев населения жильем было рассмотрено 170 заявлений граждан о предоставлении жилья. По 97 заявлениям принято положительное решение. В результате 45 семей получили арендное жилье с последующим выкупом. По остальным заявлениям в настоящее время заключаются договора. Также к обеспечению жильем малообеспеченных, многодетных семей и семей, воспитывающих детей с ограниченными возможностями, активно привлекаются средства спонсоров. К примеру, только через общественный фонд «Қолғанат Ақтөбе» в этом году 37 семей получили помощь в виде оплаты первоначального взноса за жилье по социальной жилищной ипотечной программе «Бақытты отбасы». По словам представителя фонда Алтынай Мухановой, на эти цели в общей сложности было направлено 22,7 млн. тенге, предоставленные предпринимателями. Стоит также отметить, что процентная ставка по программе «Бақытты отбасы» составляет всего 2 процента годовых. За вклад в развитие благотворительности аким области вручил памятную медаль «150 лет городу Актобе» бизнесмену Булату Итегулову. Этой же награды за развитие социального предпринимательства и популяризацию спорта среди людей с ограниченными возможностями был удостоен предприниматель Шахан Жулдасбаев. После совещания Ондасын Уразалин осмотрел жилье, предоставляемое остро нуждающимся категориям населения, в том числе побывал в доме Гаухар Абдразаковой, воспитывающей в одиночку ребенка с ограниченными возможностями. Женщина воспользовалась помощью ОФ «Қолғанат Ақтөбе» по предоставлению первоначального взноса и приобрела по государственной программе квартиру в жилом массиве «Нур Актобе». - Я мечтала о личной кухне, о личной ванной комнате. Всего этого у нас не было. Но сейчас все хорошо, нам уютно в новой квартире. Огромное спасибо государству за поддержку. Теперь в планах у меня воспользоваться помощью государства в открытии собственного дела, - поделилась Гаухар Абдразакова. Глава региона подчеркнул, что проблемы многодетных семей будут решаться и дальше. - Ни одна нуждающаяся в помощи государства семья не останется без внимания, - сказал Ондасын Уразалин.Фото предоставлено пресс-службой акимата Актюбинской области