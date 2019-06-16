Такое нововведение администрация Атырау решила задумать для того, чтобы обеспечить тесное взаимодействие госслужащих и народа, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Мужчины - в джинсах, кроссовках и без галстуков, женщины в более удобных юбках и платьях, нежели в обычные официальные рабочие дни. По словам замакима города Улукбека Тналиева, на субординации в акимате "casual friday" никак не скажется, а вот жителям будет удобнее общаться с акиматовскими без галстуков. 