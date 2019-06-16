Роль государственного служащего в процессе повышения благосостояния граждан очень значима, так как именно они выступают проводником государственных реформ. Азамат Тагаев является руководителем отдела мониторинга оказания государственных услуг Шынгырлауского района и считает, что каждый государственный служащий обязан служить на благо своей страны. - Я работаю на государственной службе уже четыре года. Сейчас являюсь руководителем отдела мониторинга оказания государственных услуг населения. Хочу сказать, что в нашем районе все 100% населения довольны качеством и сервисом получения услуг. Такого показателя нам удалось добиться, благодаря добросовестной и слаженной работе коллектива, - рассказал руководитель отдела акимата Шынгырлауского района Азамат Тагаев. По словам коллег, Азамат Тагаев является одним из квалифицированных специалистов, умеющих грамотно, честно и планомерно организовать работу. На работе он требовательный и справедливый начальник, а дома он любящий папа и супруг. Азамат говорит, что необходимо уметь совмещать работу и семью, для того чтобы добиться желаемого результата и поставленных целей. - Азамат с первых дней показал себя как квалифицированный специалист, знающий свое дело. Он постоянно проводит мониторинг работы отдела, встречается с населением, чтобы узнать их мнение по оказанию государственных услуг. Азамат - это тот человек, который может организовать бесперебойную работу всего коллектива, - пояснили коллеги.