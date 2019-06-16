Всего при пожаре были эвакуированы 31 человек, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Как стало известно, 16 июня  в 00.19 на пульт пожарных Атырауской области поступило сообщение о том, что в 4-этажном гостиничном комплексе «Райхан», из цокольного этажа валит дым. Спустя семь минут  на место происшествия прибыли первые боевые расчеты ДЧС. - Сразу же был организован оперативный штаб, два звена ГДЗС были направлены на разведку с первого по четвертый этажи, в это время два звена занимались тушением очага пожара, находящегося на цокольном этаже, где находились сауна и прачечная, - сообщили в пресс-службе департамента ЧС Атырауской области. По сведениям пожарных, именно силами сотрудников службы спасения из пожара вызволено трое детей. - Всего были эвакуированы 31 человек, из них 29 детей, прибывших из Уральска на соревнования по футболу, - отмечают в департаменте. Площадь возгорания  составила 9 квадратных метров. Пожар был ликвидирован в 01.39. Предварительная причина пожара выясняется. Также в ДЧС Атырауской области отметили сознательных граждан, не прошедших мимо пожара. Между тем, в соцсетях был распространен пост о некоем местном жителе Нуркене, который оказал помощь детям. Вот чем поделился пользователь сети  Facebook Тимур Назаров (орфография и пунктуация поста сохранены): «Прислали в телеграмм и выставляю без рецензий: Вчера поздно ночью горела гостиница в жилгородке! Какие все-таки у нас ребята отважные! Ребята работающие в кафе Айва и охранник Башни Нуркен. Пробрались на второй этаж, разбив окна выволокли 34  ребенка в возрасте 7-8 лет. Так как дети спали все босые и раздетые. Видимо, в шоке ни один из них не истерил. Дети приехали из Уральска на соревнование. В истерике был тренер. Водители и таксисты убрали автомобили заранее, приготовив парковку для пожарных машин. С улицы ребята побежали за водой в магазин отпаивать детей. Так как дети наглотались дыма. Джаниязов Айбар не растерялся быстро предложил свою гостиницу детям.  Вынесли только женщину без сознания, скорее всего работница гостиницы. Все таки молодежь у нас отважная с такой оперативной скоростью, молодцы не растерялись. Спрашиваю Нуркена охранника  Башни знал ли он, что там дети. Говорит, не знал. Разбив окно  второго этажа увидел четверых спящих детей.  Затем так выносили остальных . Говорит, что от клуб дыма было тяжело искать. На третьем этаже двоих детей обнаружил под кроватью. Благодаря этим отважным ребятам мы избежали огромную трагедию. Я от всей души хочу поблагодарить  этих ребят. И конечно же Айбара за человечность». Добавим, что при пожаре были задействованы 32 человека личного состава и 8 единиц техники. Лина ОЙЛОВА Фото ДЧС Атырауской области и из соцсетей