- Это пробный шаг. Осенью планируем отобрать маточное поголовье. Чтобы обеспечить себя собственными яйцами для инкубатора. До этого мы закупали у населения, - поделился управляющий директор Болатбек Озганбаев. - Весной в мае нашим товариществом была оказана поддержка малоимущим семьям в виде бесплатных цыплят.

- Требуется капитальный ремонт. Линии и трансформаторы изношены, провода провисли. Как чуть ветер, дождь, в селе отключается свет. Зимой, когда отопительный сезон, это особенно ощутимо. В данный момент, например, вышел из строя трансформатор на ферме. До сих пор вопрос не можем решить, - посетовал аким округа.

Сенаторы встретились с населением Жарсуатского, Приурального сельских округов и села Облавки. Жители Жарсуатского сельского округа, в состав которого входят села Жарсуат, Димитрово и Карачаганак, подняли вопрос о земле - им не хватает сенокосных угодий. И это при том, что в округе имеются необрабатываемые земли. Сельчане указывают, что разговоры о развитии сельского хозяйства остаются разговорами, а действенной поддержки нет. По их мнению, несправедливым является и предпочтение крупных хозяйств в вопросе распределения земли. На сегодня в округе крупнейшим предприятием является ТОО «Жарсуат». В текущем году хозяйство засеяло картофелем 64 гектара. Приобретена поливальная установка турецкого производства. Ожидаемая урожайность – 30 тонн с гектара. В планах приобрести ещё несколько таких установок и расширить площади под картофель. Также ТОО «Жарсуат» развивает и другие направления. Одним из них является птицеводство. Имеется свой инкубатор, трудоустроено 18 человек из числа местных жителей. На сегодня в птичнике более четырёх тысяч голов птицы – это гуси, куры, индюки и утки.Население округа растёт и есть необходимость в открытии амбулатории, где бы ежедневно вёл приём терапевт. Но все упирается в количество жителей. В округе проживает 1 485 человек. А по требованиям Минздрава для открытия СВА требуется не менее 1500 человек. И если жарсуатцы готовятся к строительству нового здания школы на 108 мест, то жители Карачаганака просят не закрывать начальную школу в их селе. Вместе с ней закроется мини-центр, школьников придётся определять в интернат при Жарсуатской школе, без работы останутся 13 человек. Секретарь областного маслихата Бибигуль Конысбаева пояснила, что окончательное решение за акиматом области. Местным же властям необходимо подготовить обоснование для сохранения школы, в которой на сегодня пять учеников. В ходе визита сенаторы также осмотрели ход реализации проекта берегоукрепления на реке Урал близ села Жарсуат. Он рассчитан до декабря 2022 года. На текущий этап из республиканского бюджета выделено 966 млн тенге. Подрядчиком является ТОО «Аксайстройсервис». В Приуральном сенаторы осмотрели дороги на улицах Достык и Жетекші, которые были построены в прошлом году. В текущем году ведутся работы по улице Уральской. Заасфальтирован въездной путь в село. Проекты реализуются в рамках госпрограммы «Ауыл ел бесігі». Также прошла встреча с участницей проекта «Өрле» Ольги Здобняк. Многодетная мама пробует разные направления. Начинала с кулинарии и проекта «Бастау бизнес» в 2020 году. Экспериментировала с выращиванием грибов вешенок. Сейчас в её дворе при поддержке компании «Шелл Казахстан» раскинулись теплицы, в которых дозревают овощи. Продукцию планируется реализовывать среди местного населения. Из насущных проблем – в Приуральном регулярные перебои с электричеством в виду их изношенности. Об этом рассказал аким округа Марат Ергалиев.В Облавке сенаторы обсудили с жителями темы социальной поддержки граждан, пенсионного обеспечения и продовольственной безопасности. Жители села во главу угла поставили отсутствие нормальных условий для работы у местного медработника. Нет компьютера, чтобы на месте выписывать рецепты и записывать на приём к врачам районной поликлиники. Для этого медсестре необходимо выезжать в село Бумаколь или Аксай. Служебного транспорта у неё также нет. А ещё раз в неделю медработника забирают на дежурство в ЦРБ. Во всех сельских округах была затронута проблема запрета для работников ФАПов в проведении внутривенных инъекций. Процедуру можно получить только в поликлинике Аксая . В очередной раз сельчане получили ответ, что решение этой проблемы на уровне центральных органов. В ходе визита сенаторы ознакомились с началом работ ДСК «Приоритет» по реконструкции четвертого участка (108-144 км) трассы республиканского значения Подстепное-Фёдоровка-граница с РФ.