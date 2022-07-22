Два чиновника лишились должностей, передаёт корреспондент портала «Мой ГОРОД». У акимов должно быть не более трёх заместителей - Токаев Иллюстративное фото из архива "МГ" В пресс-службе акима Атырауской области сообщили, что для оптимизации государственных служащих в аппарате акимов областей, сокращена предельная численность заместителей акима региона на две штатные единицы. В связи с этим сокращены штатные места двух заместителей - Айдарбекова и Таушова.