На данным «Казгидромета», 22 июля ночью на северо-западе и днём на большей части ЗКО ожидаются гроза, град и усиление ветра. Штормовое предупреждение сохраняется в ЗКО Иллюстративное фото из архива "МГ" С прохождением фронтальных разделов большей части страны пройдут дожди с грозами и усилением ветра.
  • В Уральске синоптики прогнозируют грозу. В дневное время температура воздуха составит +29..+31 градусов, ночью похолодает до +16..+18. Ветер юго-западный до 14 метров в секунду.
  • В Атырау будет дождь. Днём будет +29..+31 градусов, ночью +20..+22 градусов. Ветер юго-западный до 14 метров в секунду.
  • В Актобе - переменная облачность. Днём ожидается до +28..+30 градусов. Ночью похолодает до +15..+17 градусов. Ветер юго-западный до 10 метров в секунду.
  • В Актау будет дождь. Днём столбики термометра покажут +32..+34 градусов, ночью опустятся до +23..+25 градусов. Ветер юго-западный до 20 метров в секунду.
