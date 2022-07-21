В столице Казахстана прошло очередное заседание Совместного комитета участников Карачаганакского проекта, в котором принял участие аким ЗКО Гали Искалиев. Заседание по Карачаганакскому проекту прошло в Нур-Султане На заседании были рассмотрены производственные показатели проекта за первое полугодие 2022 года. Кроме того, были обсуждены перспективы увеличения объёма переработки сырого газа на Оренбургском ГПЗ, вопросы увеличения заработной платы для среднего и младшего персонала подрядных компаний в соответствии с решением, принятым трехсторонней комиссией в феврале т2022 года, текущий статус инвестиционных и социально-инфраструктурных проектов.  